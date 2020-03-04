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4 марта • обновлено в 11:32
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/ Криминал

В Киеве мать нашла повешенным сына. Фото с места трагедии

5.9т
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В Деснянском районе Киева, в квартире дома на улице Теодора Драйзера, 20а, женщина нашла повешенным своего 20-летнего сына.

Трагедия произошла в ночь на 4 марта. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина зашла в квартиру и в одной из комнат обнаружила своего сына повешенным. Тогда она сама сняла парня из петли. Он был уже мертвым.

В Киеве мать нашла повешенным сына

В Киеве мать нашла повешенным сына

Информатор

Полицейские выяснили, что парень вел обычный образ жизни – не пил, не курил и не имел психических отклонений. Юноше было всего 20 лет. Предсмертной записки тот не оставил, но на мониторе компьютера была инструкция, как сделать петлю.

В Киеве мать нашла повешенным сына

В Киеве мать нашла повешенным сына

Информатор

В Киеве мать нашла повешенным сына

В Киеве мать нашла повешенным сына

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах во время снегопада погиб 35-летний киевлянин, который катался на сноуборде. Он врезался в металлическую опору.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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И снова проходил мимо
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