В Деснянском районе Киева, в квартире дома на улице Теодора Драйзера, 20а, женщина нашла повешенным своего 20-летнего сына.

Трагедия произошла в ночь на 4 марта. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина зашла в квартиру и в одной из комнат обнаружила своего сына повешенным. Тогда она сама сняла парня из петли. Он был уже мертвым.

В Киеве мать нашла повешенным сына Информатор

Полицейские выяснили, что парень вел обычный образ жизни – не пил, не курил и не имел психических отклонений. Юноше было всего 20 лет. Предсмертной записки тот не оставил, но на мониторе компьютера была инструкция, как сделать петлю.

В Киеве мать нашла повешенным сына Информатор

В Киеве мать нашла повешенным сына Информатор

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