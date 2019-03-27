В Киеве массово "заминировали" ТРЦ: людей экстренно эвакуируют

В Киеве, в среду, 27 марта массово поступили сообщения о минировании торговых центров.

В частности, на линию экстренных служб около 16:25 поступил вызов о минировании ТРЦ "SkyMall" по адресу проспект Генерала Ватутина, 2т, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На место оперативно прибыли спасательные службы, которые эвакуировали посетителей и персонал и начали проверку на наличие взрывчатки.

В 16:40 поступил вызов от администрации ТРЦ "Gulliver". Людей из здания также эвакуировали. По адресу площадь Спортивная, 1а прибыли правоохранители, медики и пожарные. При этом, стало известно, что доступ в здание спустя некоторое время открыли.

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

На странице dtp.kiev.ua в соцсетях сообщили также о "минировании" ТРЦ "Украина". По месту вызова прибыла полиция. Обстоятельства ЧП пока неизвестны.

В пресс-службе МВД сообщили , что "заминированы" были три ТРЦ и один развлекательный клуб в четырех районах столицы. Правоохранители инициировали решение вопроса об открытии уголовных производств.

Примечательно, что перед этим, 27 марта около 12:15 на линию экстренных служб поступил вызов о минировании Майдана Независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 ноября прошла эвакуация сразу в трех торговых центрах: Silver Breeze, ТРЦ Ocean Plaza и "Квадрат".

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