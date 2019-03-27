|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

В Киеве массово "заминировали" ТРЦ: людей экстренно эвакуируют

1.4тЧитать материал на украинском

В Киеве, в среду, 27 марта массово поступили сообщения о минировании торговых центров.

В частности, на линию экстренных служб около 16:25 поступил вызов о минировании ТРЦ "SkyMall" по адресу проспект Генерала Ватутина, 2т, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На место оперативно прибыли спасательные службы, которые эвакуировали посетителей и персонал и начали проверку на наличие взрывчатки.

Новости
В популярном ТРЦ Киева засекли банду воровок: опубликованы фото

В 16:40 поступил вызов от администрации ТРЦ "Gulliver". Людей из здания также эвакуировали. По адресу площадь Спортивная, 1а прибыли правоохранители, медики и пожарные. При этом, стало известно, что доступ в здание спустя некоторое время открыли.

В Киеве массово "заминировали" ТРЦ: людей экстренно эвакуируют

dtp.kiev.ua

В Киеве массово "заминировали" ТРЦ: людей экстренно эвакуируют

dtp.kiev.ua

На странице dtp.kiev.ua в соцсетях сообщили также о "минировании" ТРЦ "Украина". По месту вызова прибыла полиция. Обстоятельства ЧП пока неизвестны.

В Киеве массово "заминировали" ТРЦ: людей экстренно эвакуируют

В пресс-службе МВД сообщили , что "заминированы" были три ТРЦ и один развлекательный клуб в четырех районах столицы. Правоохранители инициировали решение вопроса об открытии уголовных производств.

В Киеве массово "заминировали" ТРЦ: людей экстренно эвакуируют
В Киеве массово "заминировали" ТРЦ: людей экстренно эвакуируют
В Киеве массово "заминировали" ТРЦ: людей экстренно эвакуируют

Примечательно, что перед этим, 27 марта около 12:15 на линию экстренных служб поступил вызов о минировании Майдана Независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 ноября прошла эвакуация сразу в трех торговых центрах: Silver Breeze, ТРЦ Ocean Plaza и "Квадрат".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Руку Кремля уже нашли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения