В Киеве маршрутка сбила пешехода: жуткие фото и видео 18+

В четверг, 12 сентября, в Киеве возле станции метро "Шулявская" произошло смертельное ДТП. На проспекте Победы, 45 маршрутный автобус №465 (ж/м Виноградарь - Железнодорожный вокзал "Южный") сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Авария случилась около 22:10. Автобус ехал по проспекту Победы в сторону Нивок, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По словам водителя, когда автобус проезжал киностудию имени Довженко, на дорогу выскочил мужчина. Он хотел перебежать на другую сторону, а уже на трассе понял, что барьерное ограждения помешает и начал возвращаться на пешеходную зону. Именно тогда на него наехала маршрутка.

В Киеве маршрутка сбила пешехода Информатор

В момент ДТП в автобусе находились знакомые водителя. После столкновения, пострадавший еще был жив, поэтому ему попытались оказать первую помощь и вызвали "скорую". Но когда она приехала, медики смогли только констатировать смерть пешехода.

У погибшего не обнаружили документов, на вид ему около 50-60 лет. Личность установить не удалось.

Также появилась информация о том, что водитель сначала сказал, что перевозит только рабочих и автобус не является общественным транспортом. Но полицейские установили, что транспорт является маршруткой №465.

В Киеве возле станции метро "Шулявская" произошло смертельное ДТП Информатор

Маршрутный автобус №465 сбил мужчину Информатор

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте Информатор

В Киеве возле станции метро "Шулявская" произошло смертельное ДТП Информатор

Маршрутный автобус №465 сбил мужчину Информатор

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Борисполь Киевской области в пятницу, 6 сентября, на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину, который пересекал дорогу. Буквально через несколько дней на том же месте произошло аналогичное ДТП.

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