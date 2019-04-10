В Киеве маршрутка сбила пешехода: первые детали

В Днепровском районе Киева водитель маршрутки №555 сбил пешехода. ЧП произошло 10 апреля на ул. Курнатовского.

Состояние пострадавшего неизвестно. Фотографии с места ДТП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Водитель маршрутки №555 (ул. Кибальчича – ДВРЗ. – Ред.) сбил пешехода на ул. Курнатовского. На место приехали медики скорой помощи", – уточнили в соцсети.

Маршрутка сбила пешехода Facebook "Киев Оперативный"

На опубликованном снимке видно, что рядом с местом аварии стоит знак пешеходного перехода.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве на Дорогожичах водитель маршрутного такси под номером 155 наехал на трех пешеходов, нарушив правила дорожного движения. Две женщины были в тяжелом состоянии.

Водитель заявил, что у автобуса отказали тормоза.

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