В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП

В Святошинском районе Киева маршрутный автобус вылетел с дороги и врезался в дерево.

Как сообщают "Стражи Эспрессо", согласно слов водителя, на дорогу выбежал пешеход и, пытаясь избежать наезда, он вывернул руль вправо.

Водителю автобуса, однако, не удалось справиться с управлением, он сбил мужчину и въехал в дерево.

Врачи скорой госпитализировали пешехода, водителя маршрутки и женщину-пассажира.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе под Киевом появилось ''проклятое место''.