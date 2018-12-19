В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП

В Святошинском районе Киева маршрутный автобус вылетел с дороги и врезался в дерево.
Как сообщают "Стражи Эспрессо", согласно слов водителя, на дорогу выбежал пешеход и, пытаясь избежать наезда, он вывернул руль вправо.
Водителю автобуса, однако, не удалось справиться с управлением, он сбил мужчину и въехал в дерево.
Врачи скорой госпитализировали пешехода, водителя маршрутки и женщину-пассажира.
Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе под Киевом появилось ''проклятое место''.
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