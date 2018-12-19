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/Криминал

В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП

1.9тЧитать материал на украинском

В Святошинском районе Киева маршрутный автобус вылетел с дороги и врезался в дерево.

Как сообщают "Стражи Эспрессо", согласно слов водителя, на дорогу выбежал пешеход и, пытаясь избежать наезда, он вывернул руль вправо.

Водителю автобуса, однако, не удалось справиться с управлением, он сбил мужчину и въехал в дерево.

Врачи скорой госпитализировали пешехода, водителя маршрутки и женщину-пассажира.

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В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП

В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП
В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП
В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП
В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП
В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП
В Киеве маршрутка сбила человека и врезалась в столб: фото жесткого ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе под Киевом появилось ''проклятое место''.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на дорогах
Место
УкраинаКиев
Тег
ДТП
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