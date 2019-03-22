В Киеве маршрутка сбила троих людей на переходе: появились новые подробности ДТП

В Киеве водитель маршрутки №155, который сбил 21 марта троих пешеходов на переходе, был задержан и дал показания правоохранителям.

Кроме этого, экспертная комиссия проверит компанию-перевозчика, КП "Киевпасстранс". Результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе, написал столичный глава Виталий Кличко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео аварии, доскролльте до конца страницы).

"Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП", ‒ сообщил Кличко.

В пресс-службе "Киевпасстранс" также подтвердили, что следственная комиссия начала устанавливать все детали происшествия.

По словам очевидцев аварии, водитель был трезвым. Об этом они написали под публикацией видео ДТП в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

В Киеве пешеходов сбил автобус "Информатор"

"Водитель не был пьяный, был тоже в обморочном состоянии, не соображал ничего. Всех забрали живыми, самая "тяжелая" женщина ‒ которая была под маршруткой", ‒ написала одна из комментаторов.

Эту информацию подтвердили и правоохранители, пишет УНН. Самые сильные травмы получила женщина 1989 года рождения. Две ее старших сестры также госпитализированы, но их состояние не оценивается как тяжелое.

Всех пострадавших сестер, в которых влетел автобус, госпитализировали с места аварии. Разъяренные свидетели происшествия принялись бить водителя сразу после того, как он вышел из транспорта.

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева поздним вечером 5 июня 2018 маршрутное такси насмерть сбило женщину. По словам свидетелей, жертва переходила дорогу на пешеходном переходе Тульской площади, когда в нее влетела маршрутка №192.

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