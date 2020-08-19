В Киеве маршрутка протянула по дороге пенсионерку, которая не успела выйти. Фото и видео 18+

В Киеве маршрутка протянула по дороге пенсионерку, которая не успела выйти. Telegram/Киев оперативный

В Киеве водителя маршрутки №587 (пр. Георгия Гонгадзе – ст. м. "Контрактовая площадь") обвинили в том, что он зажал пожилую женщину дверью, а потом начал движение, протянув пострадавшую по дороге.

Как написали на странице "Киев оперативный" в Telegram, инцидент произошел на проспекте Свободы. Там пассажирка с маленьким ребенком и своей мамой выходили из автобуса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. ВНИМАНИЕ, 18+).

Тогда, по словам очевидцев, водитель маршрутки, не подождав выхода пассажиров, начал закрывать дверь. Ею зажало пожилую женщину. Дело в том, что пенсионерка сошла из транспортного средства, а потом потянулась за рюкзаком, который был в салоне.

В Киеве водителя маршрутки обвинили в том, что он зажал дверью пожилую женщину и начал движение

"Не заметив этого, водитель закрыл дверь и таким образом прижал ее руки, а потом просто протянул женщину по асфальту, пока другие пассажиры не начали кричать", – говорится в посте.

Женщину, которая пострадала в результате инцидента с маршруткой в Киеве, госпитализировали

Отмечается, что киевлянка получила травмы и была госпитализирована. На место прибыли правоохранители.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у троллейбуса на ходу отвалилась штанга, которая полетела в лобовое стекло авто, что ехало позади.

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