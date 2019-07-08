В Киеве маленькие дети выпали из окон высоток: что известно

В течение суток в Киеве из окон жилых домов выпали двое 2-летних детей. Несмотря на большую высоту, малыши остались живы.

Как сообщили OBOZREVATEL медики, 7 июля с восьмого этажа на ул. Чернобыльская, 10, в Святошинском районе, упал мальчик. Ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота и был доставлен в детскую специализированную больницу "Охматдет".

Как стало известно, малыш оперся на москитную сетку.

Ребенок оперся на москитную сетку и выпал с 8 этажа Google. Maps

В тот же день с пятого этажа жилого дома по ул. Иорданская выпала девочка. Она получила травму головы, живота, грудной клетки и также была доставлена в "Охматдет".

Девочка упала с 5 этажа Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские и медики дали совет родителям, как обезопасить своих детей от падения из окон.

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