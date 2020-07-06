В Киеве майор СБУ "продавал" должность за $3 тысячи, ему грозит 10 лет тюрьмы

Дарья Дурова Криминал 22:56, 6.07.2020 Обновлено: 23:03, 6.07.2020

Сотрудник отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности в Киеве и области 6 июля был задержан на взятке в общей сумме 3 тысячи долларов.

Предварительно, майор СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду за решение вопроса трудоустройства в Службе безопасности, сказано на сайте ГБР.

Задержание (в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 368 УК) провели следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве при передаче подозреваемому 1 тысячи долларов.

Майор СБУ погорел на взятке.
dbr.gov.ua

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины майору СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Майор СБУ погорел на взятке.
dbr.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее подполковника Службы безопасности разоблачили на вымогательстве взятки в 250 тысяч долларов. Деньги он требовал за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти народного депутата.

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