В Киеве лось погиб после столкновения с авто. Фото и видео 18+

В Киеве лось погиб после столкновения с авто. Иллюстрация.

В Киеве в четверг, 20 августа, столкнулись автомобиль и лось, который длительное время бегал по городу. Животное умерло.

Так, утром к правоохранителям поступили вызова о том, что по дороге бегал лось. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Автопатруль заметил лося на улице Гринченко. На место прибыли сразу несколько экипажей. Правоохранители сумели согнать животное на зеленую зону и удерживали его там.

Патрульные сообщили об инциденте соответствующие службы и ждали специалистов. Но ситуацию осложняло то, что вес лося составлял около 500 кг, также животное было очень пугливое.

В Киеве в результате ДТП погиб лось

"Поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Лось сломя голову побежал в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежал на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo", – говорится в посте.

В Киеве в результате аварии погиб лось Патрульная полиция Киева

В результате ДТП животное погибло.

Пост о лосе в Киеве Скриншот

Пост о гибели лося в Киеве Скриншот

Пост о деталях гибели лося в Киеве Скриншот

Пост полиции о гибели лося в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в январе в столице, возле проспекта Науки, люди заметили лося, который разгуливал по улицам. В августе животное также выбегало на дорогу на улице Саперно-Слободской.

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