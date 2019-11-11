В сеть попало видео смертельной ДТП в Киеве на Осокорках, где Lexus раздавил пешеходов.

Запись опубликовал блогер Влад Антонов в Facebook. Как видно на кадрах, молодые люди шли по тротуару, как в них внезапно влетел автомобиль.

"Нетрезвый (?) водитель Lexus на высокой скорости врезался в Renault и сбил пару пешеходов. Девушка скончалась на месте. Парень госпитализирован, жить будет. Видео передано следователям", – написал Антонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Ей раздавило легкие.

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