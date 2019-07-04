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В Киеве курьер службы доставки избил прохожего шлемом

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В Киеве курьер службы доставки Glovo избил прохожего шлемом. Конфликт возник из-за того, что доставщик проехался на мопеде по подземному переходу.

Прохожий сделал ему замечание, что он задымил весь переход, после чего ударил работника службы доставки. В ответ тот начал бить его шлемом по голове и повалил прохожего на землю, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

"Со слов свидетелей, парень катил по подземному переходу мопед, завёл его при выходе. К нему подошёл мужчина и начал возмущаться, что тот задымил весь переход и ударил мопедиста", – уточнили в соцсети.

Новости
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Начало конфликта

Начало конфликта

Скриншот "Киев Оперативный"

Доставщик ударил прохожего

Доставщик ударил прохожего

Скриншот "Киев Оперативный"

Доставщик ударил прохожего

Доставщик ударил прохожего

Скриншот "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в середине июня мужчина избил женщину на глазах у прохожих, после чего ограбил ее и сбежал.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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