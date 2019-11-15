В Киеве конфликт между водителями закончился жутким ДТП. Видео 18+

В Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ДТП с пострадавшим. Когда двое водителей посреди дороги выясняли отношения, на одного из них наехал другой автомобиль.

Мужчина остался жив, однако получил политравму. О ситуации сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"На проспекте Победы дорожный конфликт между двумя водителями закончился наездом на одного из них третьим участником дорожного движения", – говорится в посте.

В Киеве конфликт между водителями закончился жутким ДТП Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, на улице Зодчих, 13 ноября произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика переехал пожилую женщину.

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