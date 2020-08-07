В Киеве компания вывозила опасные отходы на стихийные свалки – ОГП

В Киеве компания вывозила опасные отходы на стихийные свалки.

В Киеве компания вывозила отходы, в том числе из инфекционных отделений, на стихийные и обычные свалки и вместо утилизации их в специально отведенных местах путем сжигания.

Речь идет о шприцах, медицинских масках, халатах и других отходах из киевских больниц, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Отходы из инфекционных отделений киевских больниц вывозили на стихийные и обычные свалки. Офис генпрокурора

"По данным следствия, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вместо утилизации таких отходов в специально отведенных для этого местах путем сжигания, вывозила их в стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области. Среди медицинских отходов – шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений г. Киева, в том числе из инфекционных отделений", – сказано в сообщении.

Отходы из инфекционных отделений киевских больниц вывозили на стихийные и обычные свалки. Офис генпрокурора

Правоохранители задокументировали факт вывоза отходов грузовиком на один из полигонов в Киевской области.

Прокуратура Киева №6 сообщила о подозрении коммерческому директору компании в нарушении санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний, которые заведомо могли спровоцировать распространение этих заболеваний (ч.1 ст.325 УК).

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и виновных лиц.

Отходы из инфекционных отделений киевских больниц вывозили на стихийные и обычные свалки. Офис генпрокурора

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