В Киеве напали на известного врача: всплыли новые подробности

Врач, которому в Киеве плеснули в лицо неизвестным веществом, получил серьезные ожоги. На данный момент мужчина находится в больнице, при этом он может самостоятельно передвигаться.

Журналисты OBOZREVATEL побывали в медучреждении, куда госпитализировали пострадавшего. Зовут его – Борис П. Он – нейрохирург и травматолог в клинике "Нейромед".

Борис П. (до нападения) Idea List. Media

С пострадавшим мы повстречались возле его палаты – от него как раз вышел следователь. Лицо у медика было опухшее из-за полученных ожогов и обмотано повязкой. Впрочем, рассказывать о произошедшем врач не захотел: "Да, зачем мне это" – улыбнулся мужчина и ушел в палату.

Отделение, в которой находится пострадавший

Нападение на медика было совершено утром 15 марта. Нападавший – мужчина. Плеснув в лицо своей жертве неизвестное вещество (предположительно кислоту), преступник скрылся.

Место происшествия

Место происшествия

Капли жидкости, которую плеснул преступник, до сих пор видны на ступеньках у входа в клинику

О том, кто и с какой целью напал на доктора, на данный момент неизвестно. Источник в полиции сообщил нашим журналистам, что отрабатывается несколько версий нападения, среди них: профессиональная деятельность и личные неприязненные отношения.

Как указано на сайте "Нейромеда", Борис П. – высококвалифицированный нейрохирург, имеющий многолетний опыт в лечении заболеваний нервной и опорно-двигательной систем. Отмечен Верховной Радой Украины письмом-благодарностью за особые заслуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали подозреваемых в нападении на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, чье тело нашли в Киеве 14 марта.

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