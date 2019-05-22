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/Криминал

В Киеве изнасиловали девушку посреди улицы: жуткие подробности

52.5тЧитать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева неизвестный напал на 32-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло 21 мая на Ахтырском переулке во дворе офисного здания.

В результате пострадавшая была доставлена в один из столичных роддомов. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Место происшествия

Место происшествия

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа хулиганов на детской площадке напала на мужчину с маленьким ребенком. Они не только били, но и угрожали ему и семье.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
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Теркин Василий
Теркин Василий
В роддом то повезли рожать сразу?
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Golan Sim
Golan Sim
Насилия на улице становятся обычным явлением в жизни Украины. Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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леня зе
леня зе
украина- це европа.от тут я полностью согласен,почти фрг.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
леня зе, чмо вонючее, ты же ноль. Полный ноль. Скорее всего и импотентишка. Так шо ты тут изображаешь, ефрейтор фсбешный?
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