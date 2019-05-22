В Киеве изнасиловали девушку посреди улицы: жуткие подробности

В Голосеевском районе Киева неизвестный напал на 32-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло 21 мая на Ахтырском переулке во дворе офисного здания.

В результате пострадавшая была доставлена в один из столичных роддомов. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Место происшествия Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве группа хулиганов на детской площадке напала на мужчину с маленьким ребенком. Они не только били, но и угрожали ему и семье.

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