В Киеве избили таксиста и забрали авто: фото подозреваемых и детали

В Киеве полицейские задержали двух иностранцев, которые избили водителя такси, отобрали у него деньги и телефоны, а затем скрылись на его же авто. Машину мужчины бросили в одном из дворов, неподалеку от места происшествия.

Сам инцидент произошел на улице Борщаговской. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выяснилось, что таксист приехал на вызов, припарковал авто и вышел на улицу ждать клиента. Тогда к нему сзади подбежали незнакомцы, повалили на землю и начали бить. После этого они сели в его машину и поехали.

В Киеве избили таксиста и забрали авто Полиция Киева

Так, 46-летнего киевлянина госпитализировали в медучреждение. По предварительному заключению врачей, у него – перелом бедренной кости.

Правоохранители разыскали авто потерпевшего и людей, причастных к инциденту. Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались – 22-летние уроженцы другого государства, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве избили таксиста и забрали авто. Подозреваемый

В Киеве избили таксиста и забрали авто. Подозреваемый

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве заметили водителя такси, который сначала принимал наркотики, а потом впустил в салон авто пассажирку и планировал отправиться в путь, но ему помешали.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram