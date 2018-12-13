В Киеве из здания суда эвакуировали людей: что произошло

В Киеве 13 декабря неизвестный сообщил о минировании Оболонского районного суда. Из здания пришлось эвакуировать всех работников и посетителей.

Как сообщили в пресс-службе суда, это уже второй случай "минирования" за неделю. Работа exht;ltybz прекращена с 11:30.

"Оболонское управление полиции ГУ Нацполиции в Киеве сообщило о поступлении информации о заминировании помещения суда второй раз за неделю. Из-за этого работу прекратили", — сообщили в пресс-службе.

Оболонский районный суд Comments.UA

Согласно с данными на официальном сайте Оболонского суда, на 13 декабря было запланировано более 200 заседаний, в частности и уголовные дела.

Как писал OBOZREVATEL, Оболонский и Шевченковский районные суды уже "минировали" 10 декабря. Из обоих зданий пришлось экстренно эвакуировать всех людей, но взрывчатки в них так и не нашли.

Также в конце ноября "минировали" крупные торговые центры и сеть супермаркетов. Эвакуация проходила сразу в трех центрах: Silver Breeze, ТРЦ Ocean Plaza и "Квадрат".