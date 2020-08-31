В Киеве из центра реабилитации пропала девушка. Фото и приметы

В Киеве из центра реабилитации исчезла девушка. volynonline.com

В Киев 29 августа исчезла девочка Екатерина Резникова, 2003 года рождения.

По состоянию на 9:30 31 августа ее не нашли. Как сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook, несовершеннолетнюю объявили в розыск (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, девочка 29 августа ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в г. Киеве и не вернулась.

В Киев 29 августа исчезла девочка Екатерина Резникова Facebook/Розыск детей ГУНП в г. Киеве

Приметы Резниковой: на вид 16-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч. Несовершеннолетняя была одета в темные джинсы, черную кофту и кроссовки такого же цвета.

При наличии любой-информации о девочке граждан призвали звонить по номеру "102".

Девочка 29 августа ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в г. Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Светильня Броварского района Киевской области исчезли 24-летняя мама Алина Созанская и двое ее маленьких детей – пятилетняя Анастасия, двухлетний Михаил. Впоследствии их нашли.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал