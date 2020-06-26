В Киеве из салона красоты G-bar вынесли сейф с 200 тыс. грн. Иллюстрация

В Киеве неизвестные ворвались в салон красоты G-bar, что на бульваре Леси Украинки, и вынесли сейф, в котором было около 200 тысяч гривен.

Инцидент произошел в ночь на среду, 24 июня. Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, примерно после полуночи неизвестные взломали входные двери в салон и забрали сейф, в котором хранились около 200 тысяч гривен. Деньги принадлежали владельцам заведения. Пропажу обнаружили только утром, когда администратор пришла открывать салон. Сигнализации там не было.

Правоохранители начали проверку камер видеонаблюдения, которые находятся рядом. Также журналисты отметили, что полиция проверит версию о наводке со стороны кого-то из работников салона.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины (кража с проникновением). Подозреваемых по состоянию на утро 26 июня не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день открытия залов заведений общественного питания для посетителей, 24 июня, в помещении ресторана обокрали посетителя-бизнесмена.