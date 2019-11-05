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5 ноября • обновлено в 09:47
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/ Криминал

В Киеве из окна психиатрической клиники выпрыгнули три подростка

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В Киеве 5 ноября из окна психиатрической больницы им. Павлова выпрыгнули три девочки-подростка. По предварительной информации, они пытались сбежать.

Двум из них по 15 лет, еще одной – 17 лет, пишет "Информатор".

"Как сообщают собственные источники в правоохранительных органах, две 15-летние и 17-летняя девушки выпрыгнули из окна отделения психиатрической больницы, чтобы сбежать. В результате прыжка самая младшая пострадала. Ее госпитализировали", – уточнили в СМИ.

Две девочки, которые не получили повреждений, сбежали. Полиция установила, что они были намерены направиться к свое тете.

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Клиника им. Павлова

Клиника им. Павлова

Как писал OBOZREVATEL, 4 ноября в центре Киева со второго этажа медицинского учреждения выбросился мужчина. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Погибшему было 80 лет. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
В Европу подались, не иначе. Сейчас в Украине все так делают !
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