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10 марта • обновлено в 14:11
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/ Криминал

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка. Фото с места трагедии

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В Голосеевском районе Киева во вторник утром, 10 марта, молодая девушка выпала из окна 20-этажного жилого дома и погибла.

Трагедия произошла на улице Антоновича, 103а. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тело погибшей нашли возле входа в подъезд. Ее личность пока что не установили. На вид девушке было приблизительно 25 лет.

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

Информатор

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

Информатор

По словам правоохранителей, также пока что неизвестно, с какого именно этажа выпала погибшая, был это суицид или несчастный случай. В результате падения девушка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

Информатор

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

Информатор

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

В Киеве из окна многоэтажки выпала молодая девушка

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из реки Днепр 9 марта достали части человеческого тела. Жуткую находку обнаружили неподалеку от улицы Приречной.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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