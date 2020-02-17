В Киеве из-за неудачной операции мужчина выбросился из окна

В ночь на 17 февраля в Киеве, на улице Александра Архипенко, 8, у подножья жилого дома обнаружили тело мужчины. Предварительно, он погиб после того, как выпрыгнул из окна на седьмом этаже.

О жуткой находке в полицию сообщили около полуночи. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте о конца страницы. Внимание, 18+).

Мужчина жил в квартире на седьмом этаже вместе со своими родственниками. Незадолго до смертельного инцидента ему сделали неудачную операцию на глазах. Из-за этого у погибшего была депрессия.

В Киеве из окна многоэтажки выбросился мужчина Информатор

Когда вся семья спала, из кухни донеслись непонятные звуки. После этого родственники проснулись и вошли в помещение, где увидели открытое окно, а под домом – мужчину. Когда на вызов прибыли врачи, он уже был мертв. Погибшему было 82 года.

В Киеве из окна многоэтажки выбросился мужчина Информатор

В Киеве из окна многоэтажки выбросился мужчина Информатор

В Киеве из окна многоэтажки выбросился мужчина Информатор

В Киеве из окна многоэтажки выбросился мужчина Информатор

В Киеве из окна многоэтажки выбросился мужчина Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января в Киеве, на улице Анны Ахматовой, 34-летний мужчина совершил самоубийство. Его труп обнаружили под окнами 16-этажки.

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