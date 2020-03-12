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12 марта • обновлено в 10:34
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/ Криминал

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина. Фото и видео с места трагедии

1.4т
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В Святошинском районе Киева из окна 16-этажного дома на улице Симиренко, 27 выпрыгнул мужчина.

Трагедия произошла поздним вечером в среду, 11 марта. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Погибший проживал в этом доме. В тот вечер его родственники разошлись по комнатам и услышали, как захлопнулась входная дверь. Через несколько минут мужчина не вернулся, поэтому близкие принялись искать его. Тогда они увидели под окнами тело без признаков жизни.

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина

Информатор

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина

Информатор

Мужчина жил на третьем этаже, поэтому, предварительно, выпрыгнул из окна этажа, который был выше. Перед трагедией он не становился участником никаких конфликтов и других инцидентов. Погибшему было 30 лет.

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина

Информатор

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина

В Киеве из окна 16-этажки выпрыгнул мужчина

Информатор

Как сообщалOBOZREVATEL, на проспекте Владимира Маяковского в Деснянском районе Киева найден мертвым 53-летний директор кинотеатра "Флоренция". Его окровавленное тело обнаружили 11 марта в одном из подсобных помещений кинотеатра.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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