В Киеве из окна 16-этажки выпал мужчина. Фото 18+

В воскресенье, 26 января, в Киеве по адресу улица Анны Ахматовой, 35, 34-летний мужчина совершил самоубийство.
Его труп обнаружили под окнами 16-этажки. Об этом сообщает Информатор.
ЧП произошло около 11:30. Прибывшие медики были бессильны.
В Киеве из окна 16-этажки выпал мужчина
kiev.informator.ua
Как сообщили в правоохранительных органах, при осмотре выяснилось, что следов насильственной смерти нет. Мужчина скончался от падения с высоты. Он проживал в этом же доме, в квартире на 15 этаже. На данный момент неизвестно, откуда именно произошло падение.
Предсмертной записки при погибшем не нашли. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.
В Киеве из окна 16-этажки выпал мужчина
kiev.informator.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве парень покончил жизнь самоубийством. Он оставил предсмертную записку.
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