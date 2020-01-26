В Киеве из окна 16-этажки выпал мужчина. Фото 18+

В воскресенье, 26 января, в Киеве по адресу улица Анны Ахматовой, 35, 34-летний мужчина совершил самоубийство.

Его труп обнаружили под окнами 16-этажки. Об этом сообщает Информатор.

ЧП произошло около 11:30. Прибывшие медики были бессильны.

В Киеве из окна 16-этажки выпал мужчина kiev.informator.ua

Как сообщили в правоохранительных органах, при осмотре выяснилось, что следов насильственной смерти нет. Мужчина скончался от падения с высоты. Он проживал в этом же доме, в квартире на 15 этаже. На данный момент неизвестно, откуда именно произошло падение.

Предсмертной записки при погибшем не нашли. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

В Киеве из окна 16-этажки выпал мужчина kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве парень покончил жизнь самоубийством. Он оставил предсмертную записку.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!