"Люди в ужасе выскочили из домов": в Киеве стреляли из гранатомета

В Киеве неизвестный выстрелил по одному из зданий компании "Покой", оказывающей ритуальные услуги.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, ЧП произошло в понедельник, 4 июня на улице Волжская, 65.

"Сам снаряд не разорвался. На улице обнаружили отстрелянный тубус", - рассказал источник.

Местные жители сообщили нашим журналистам, что ЧП произошло около 04:00. Вначале был громкий хлопок, звук которого был слышен на сотни метров.

"Мы в ужасе выскочили из домов, прибежали и работники заправки, автосервиса. Прибывшие полицейские перекрыли улицу Волжскую, однако преступников, насколько нам известно, не задержали", - рассказали люди.

Гугл. Карты

Местные предполагают, что ночное ЧП может быть разборками между конкурентами в сфере ритуального бизнеса. Также люди не исключают, что выстрел из гранатомета может быть неким предупреждением.

"Компания работает недавно, однако местные жители от такого соседства, мягко говоря, не в восторге. Здесь частный сектор, поэтому то, что сюда часто привозят покойников... Знаю, что писали обращение в КГГА, но результатов это никаких не дало", - рассказал один из жителей.

В ГУ Нацполиции Киева подтвердили ЧП возле Байкового кладбища.

"Работники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в полиции.

Отметим, что это не первый случай стрельбы из гранатомета в Киеве в нынешнем году. В ночь на 8 марта неизвестный выстрелил по ресторану "Лео", который расположен в центре столицы. Сам тубус обнаружили рядом.

13 апреля в Печерском районе, неизвестные из ручного противотанкового гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя" на улице Омеляновича-Павленко, 4/6. Также сообщалось, что полицейские изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент стрельбы.