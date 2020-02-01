В Киеве из Днепра выловили отрезанную человеческую голову

В Киеве из реки Днепр рыбаки выловили человеческую голову, которая была завернута в пакет. Жуткую находку обнаружили 1 февраля около 14:00 возле залива "Собачье устье" в Оболонском районе.

Как сообщает Информатор, голова была отрезана, она принадлежит мужчине (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия сразу же были направлены экстренные службы города. Водолазы Государственной службы чрезвычайных ситуаций несколько часов обследовали акваторию залива, чтобы найти тело, но поиски оказались безрезультатными. Из-за наступления темноты операцию свернули.

В Киеве в устье Собачьем нашли человеческую голову Коллаж

По информации издания, голова длительное время находилась в воде. Лица уже практически нет.

В Киеве из реки выловили голову мужчины Полиция Киева в Facebook

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, голову в пакете которого выловили рыбаки, уточнили на странице полиции Киева в Facebook. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве из реки выловили голову мужчины Полиция Киева в Facebook

По предварительным данным, это мужчина в возрасте около 60-70 лет.

Правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

В Киеве из реки выловили голову мужчины Полиция Киева в Facebook

В Киеве из Днепра выловили человеческую голову Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года из озера на Киевщине достали тело 16-летнего Павла Креминского. Оно застыло в позе эмбриона. Подростка искали всем селом около двох суток.

Позже выяснилось, что к трагической гибели Павла может быть причастен его 20-летний односельчанин.

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