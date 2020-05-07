В Киеве из Днепра выловили человеческую голову в пакете: полиция просит опознать жертву

Полицейские просят помощи в установлении личности погибшего мужчины, голову которого нашли в Киеве в реке Днепр еще 1 февраля.

Соответствующее сообщение пресс-служба столичной полиции опубликовала в четверг, 7 мая. Человеческие останки нашел рыбак в заливе "Собачье устье" возле улицы Приречная. Голова мужчины была завернута в пакет.

В Киеве из Днепра выловили человеческую голову Коллаж

На месте происшествия правоохранители обнаружили еще некоторые фрагменты тела. По результатам ДНК-экспертизы, все частицы принадлежат одному человеку.

Приметы мужчины: на вид 60-70 лет, рост 153-160 см, лицо овальное, волосы короткие, прямые, светлые с проседью и лобным облысением, выступающий подбородок.

Фоторобот kyiv.npu.gov.u

"Обращаемся к гражданам, если кто-то узнал мужчину или обладает любой информацией, просьба сообщить по телефонам: (093) 494-11-94, (067) 976-39-20 или по спецлинии 102", – сказано в сообщении полиции.

Фото с места, где была найдена голова kyiv.npu.gov.u

Фото с места, где была найдена голова kyiv.npu.gov.u

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