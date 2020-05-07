В Киеве из Днепра выловили человеческую голову в пакете: полиция просит опознать жертву

Полицейские просят помощи в установлении личности погибшего мужчины, голову которого нашли в Киеве в реке Днепр еще 1 февраля.
Соответствующее сообщение пресс-служба столичной полиции опубликовала в четверг, 7 мая. Человеческие останки нашел рыбак в заливе "Собачье устье" возле улицы Приречная. Голова мужчины была завернута в пакет.
В Киеве из Днепра выловили человеческую голову
Коллаж
На месте происшествия правоохранители обнаружили еще некоторые фрагменты тела. По результатам ДНК-экспертизы, все частицы принадлежат одному человеку.
Приметы мужчины: на вид 60-70 лет, рост 153-160 см, лицо овальное, волосы короткие, прямые, светлые с проседью и лобным облысением, выступающий подбородок.
Фоторобот
kyiv.npu.gov.u
"Обращаемся к гражданам, если кто-то узнал мужчину или обладает любой информацией, просьба сообщить по телефонам: (093) 494-11-94, (067) 976-39-20 или по спецлинии 102", – сказано в сообщении полиции.
Фото с места, где была найдена голова
kyiv.npu.gov.u
Фото с места, где была найдена голова
kyiv.npu.gov.u
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно:
В Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом, где лежала отрезанная голова. Погибшая – родная дочь задержанной Татьяны Пьяновой Кристина.
Полиция раскрыла жуткие детали о кровавой трагедии в Харькове.
Выяснилось, что женщина, которая подозревается в убийстве родной дочери, соседям казалась адекватным человеком.
В то же время, по словам некоторых из них, Пьянова якобы была экстрасенсом и проводила обряды.
Дядя убитой девочки рассказал об отношениях в семье.
Подозреваемой в убийстве суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Ей назначат психиатрическую экспертизу.
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