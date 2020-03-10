В Киеве из Днепра достали части тела человека. Фото с места события

В Киеве из реки Днепр 9 марта достали части человеческого тела.

Жуткую находку обнаружили неподалеку от улицы Приречной. Об этом написало издание "Информатор".

На место сразу выехали водолазы ГСЧС. Сначала из воды достали две ступни, которые и увидели прохожие.

В Киеве из Днепра достали части тела человека Информатор

Уже позже, во время осмотра места происшествия, в водоеме нашли пакет, в котором была рука и часть ноги. Все найденные части тела направили на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве из реки Днепр рыбаки выловили человеческую голову, которая была завернута в пакет. Жуткую находку обнаружили 1 февраля возле залива "Собачье устье" в Оболонском районе.

В Днепровском районе Киева вечером 5 марта обнаружили еще одну страшную находку – отрезанную ногу молодой женщины.

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