В Киеве из Днепра достали части тела человека. Фото с места события

В Киеве из реки Днепр 9 марта достали части человеческого тела.
Жуткую находку обнаружили неподалеку от улицы Приречной. Об этом написало издание "Информатор".
На место сразу выехали водолазы ГСЧС. Сначала из воды достали две ступни, которые и увидели прохожие.
В Киеве из Днепра достали части тела человека
Информатор
Уже позже, во время осмотра места происшествия, в водоеме нашли пакет, в котором была рука и часть ноги. Все найденные части тела направили на экспертизу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве из реки Днепр рыбаки выловили человеческую голову, которая была завернута в пакет. Жуткую находку обнаружили 1 февраля возле залива "Собачье устье" в Оболонском районе.
В Днепровском районе Киева вечером 5 марта обнаружили еще одну страшную находку – отрезанную ногу молодой женщины.
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