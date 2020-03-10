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10 марта • обновлено в 12:43
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/ Криминал

В Киеве из Днепра достали части тела человека. Фото с места события

2.7т
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В Киеве из реки Днепр 9 марта достали части человеческого тела.

Жуткую находку обнаружили неподалеку от улицы Приречной. Об этом написало издание "Информатор".

На место сразу выехали водолазы ГСЧС. Сначала из воды достали две ступни, которые и увидели прохожие.

В Киеве из Днепра достали части тела человека

В Киеве из Днепра достали части тела человека

Информатор

Уже позже, во время осмотра места происшествия, в водоеме нашли пакет, в котором была рука и часть ноги. Все найденные части тела направили на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Киев
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