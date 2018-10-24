В Киеве из Tesla похитили рюкзак с крупной суммой

В Киеве неизвестные обокрали легковой автомобиль Tesla. Преступникам досталась крупная сумма денег.

Инцидент произошел 24 октября на проспекте Лобановского в Соломенском районе. Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

Как стало известно, злоумышленники разбили стекло в легковушке и похитили рюкзак, в котором было 30 тыс. долларов (около 900 тыс. грн).

С места преступления воры скрылись на синем Volkswagen.

Преступление произошло на пр. Лобановского, возле Соломенской площади Гугл. Карты

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе неизвестные на джипе похитили директора строительной компании.