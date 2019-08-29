В Киеве из авто вытолкали мужчину с перерезанным горлом: появились подробности об убитом

Убитым в Киеве мужчиной, тело которого с перерезанным горлом нашли 28 августа, оказался водитель такси.

Данные о преступлении со ссылкой на собственные источники в полиции опубликовали в УНН. Машину мужчины нашли неподалеку от места преступления.

"На одной из улиц Святошинского района обнаружили автомобиль, на котором работал покойный. В салоне нашли следы крови", – уточнили в СМИ.

Тело мужчины было найдено на Окружной дороге. По словам очевидцев, они увидели, как его вытолкали из машины. Он держался за горло, из которого лилась кровь, пытался остановить попутную машину, но скончался.

Мужчина умер на тротуаре "Информатор"

По словам свидетеля, который подбежал к окровавленному мужчине, перед смертью он прошептал слово "такси", но тот не понял, был ли он таксистом или пассажиром.

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа в селе Белогородка (Киево-Святошинский район, Киевская область) в мелиоративной канаве обнаружили труп мужчины с ножевым ранением в области сердца.

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