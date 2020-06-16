В Киеве из авто украли полмиллиона гривен: за жертвой следили от обмена валют

Карина Бондаренко Криминал 08:13, 16.06.2020 Обновлено: 08:27, 16.06.2020

В Киеве грабители проследили за мужчиной от пункта обмена валют и украли из его машины полмиллиона гривен. Пострадавший собирался купить квартиру.

Происшествие случилось 11 июня на одной из автозаправочных станций столицы. Подозреваемых взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен, передает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

"Проверяется возможная причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. В отношении одного из подозреваемых в Оболонском районном суде Киева рассматривается обвинительный акт за бандитизм и разбойное нападение", – отметили в прокуратуре.

В Киеве украли полмиллиона гривен из машины

Ранее OBOZREVATEL писал, что банкомат по ошибке выдал украинцу 40 тысяч гривен.

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