В Киеве из авто украли полмиллиона гривен: первые подробности

В Киеве группа злоумышленников выкрала из машины полмиллиона гривен. Чтобы задержать подозреваемых, полиция вводила план "Перехват".
Инцидент произошел 23 мая на ул. Маршала Малиновского в Оболонском районе. Фото с места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook.
"Неизвестные на черном Mercedes украли из авто мужчины 500 000 гривен. Понятно же, что не просто так полезли, а знали, что там находится. В ходе оперативного перехвата на ул. Петра Панча правоохранители задержали злоумышленников", – уточнили в группе.
Обыск
Facebook "Киев Оперативный"
Задержание преступников
Facebook "Киев Оперативный"
Правоохранители доставили подозреваемых в полицию и устанавливают все детали кражи.
Задержание
Facebook "Киев Оперативный"
Как писал OBOZREVATEL, 23 мая в Киеве обворовали украинского шоумена Дядю Жору. В его авто разбили стекло и украли спортивную сумку, в которой лежали кроссовки. По словам артиста, ничего ценного в авто не находилось.
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