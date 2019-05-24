ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве из авто украли полмиллиона гривен: первые подробности

1.9тЧитать материал на украинском

В Киеве группа злоумышленников выкрала из машины полмиллиона гривен. Чтобы задержать подозреваемых, полиция вводила план "Перехват".

Инцидент произошел 23 мая на ул. Маршала Малиновского в Оболонском районе. Фото с места ЧП опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Неизвестные на черном Mercedes украли из авто мужчины 500 000 гривен. Понятно же, что не просто так полезли, а знали, что там находится. В ходе оперативного перехвата на ул. Петра Панча правоохранители задержали злоумышленников", – уточнили в группе.

Обыск

Обыск

Facebook "Киев Оперативный"

Задержание преступников

Задержание преступников

Facebook "Киев Оперативный"

Новости
"Как страшный сон": в сети разоблачили хитрую схему кражи денег с карты

Правоохранители доставили подозреваемых в полицию и устанавливают все детали кражи.

Задержание

Задержание

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, 23 мая в Киеве обворовали украинского шоумена Дядю Жору. В его авто разбили стекло и украли спортивную сумку, в которой лежали кроссовки. По словам артиста, ничего ценного в авто не находилось.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения