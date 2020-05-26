Полиция Киева показала фоторобот мужчины, голову которого обнаружили в пакете в заливе Днепра еще в феврале.

Правоохранители попросили граждан предоставить любую информацию о погибшем. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в феврале этого года в заливе "Собачье устье" местный рыбак нашел в пакете человеческую голову. На месте правоохранители обнаружили еще некоторые фрагменты тела. По результатам ДНК-экспертизы, стало известно, что все останки принадлежат одному человеку. По данному факту было начато досудебное расследование.

В Киеве ищут знакомых мужчины, чью голову нашли в Днепре

Приметы мужчины: на вид 60-70 лет, рост 150-160 см, лицо овальное, волосы короткие, прямые, светлые с сединой и лобным облысением, выступающий подбородок, размер ноги 23-24 см. Особенности: родимое пятно на затылочной области головы.

"Обращаемся к гражданам, если кто-то узнал мужчину или обладает любой информации, сообщить по телефонам: 095-559-80-49 или на спецлинию 102", – попросили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве из реки Днепр рыбаки выловили человеческую голову, которая была завернута в пакет. Жуткую находку выявила 1 февраля у залива Собачье устье в Оболонском районе.

Правоохранители уже публиковали изображения погибшего мужчины.

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