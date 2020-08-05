В Киеве исчезли двое подростков и мужчина. Фото и приметы

В Киеве объявили в розыск двух подростков Владислава Лихотинского и Александра Камерова, а также взрослого жителя столицы Геннадия Погорелова.

Мальчики исчезли 4 и 5 августа соответственно, а мужчина – еще 1 числа. Так, информацию об исчезновении несовершеннолетних опубликовали на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЧАО "Киевстар" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что Владислав Лихотинский, 2004 года рождения, 4 августа ушел из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в г. Киеве и по состоянию на 5 августа не вернулся.

Приметы парня: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, темные постриженные наголо волосы, карие, темные глаза. Он был одет в черные спортивные штаны с белой надписью Adidas, футболку серого цвета, темные кроссовки. Имеет татуировку на левой голени в виде собаки породы бульдог.

В Киеве исчез Владислав Лихотинский Розыск детей ГУНП в г. Киеве

В то же время Александр Камеров, 2007 года рождения, уже 5 августа ушел из приемника-распределителя для детей г. Киева и не вернулся.

Приметы подростка: на вид 14-15 лет, рост 150 см, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в желто-голубую футболку, джинсы и кроксы.

В Киеве исчез Александр Камеров Розыск детей ГУНП в г. Киеве

При наличии любой информации о несовершеннолетних граждан попросили обращаться по номеру 102.

Об исчезновении мужчины написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. Отмечается, что Геннадий Погорелов, 1981 года рождения, еще 1 августа, в 12:50, ушел из дома на улице Пушкинской в направлении Крещатика и не вернулся. С того времени на связь не выходил.

Приметы мужчины: ростом около 160 см, худощавый, темно-русые волосы, короткая стрижка. Был одет в джинсы, белые кроссовки, светлый джемпер с темными рукавами.

В Киеве пропал Геннадий Погорелов

При наличии информации о пропавшем попросили звонить по номерам: 102; 044-234-30-55; 067-252-33-06.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области исчезли несовершеннолетние брат и сестра Вячеслав и Елизавета Оленущенко. Через 10 часов полиции удалось разыскать их.