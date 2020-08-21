В Киеве пропали две девочки: фото и приметы

В Киеве исчезли две девочки. Иллюстрация. volynonline.com

В Киеве пропали две несовершеннолетние девочки – Таисия Булах, 2006 года рождения, и Инна Салий, 2005 года рождения.

Об этом написали на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook. Несовершеннолетних объявили в розыск (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обе девочки еще 19 августа ушли из своих домов и по состоянию на 9:30 21 августа не вернулись.

Приметы Таисии Булах: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Несовершеннолетняя была одета в белую футболку, голубые джинсы, кепку такого же цвета и черные кроссовки с белой подошвой.

В Киеве исчезла Булах Таисия Facebook/Розыск детей ГУНП в г. Киеве

Приметы Инны Салий: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, окрашенные рыжие волосы, светло-карие глаза.

В Киеве исчезла Салий Инна Facebook/Розыск детей ГУНП в г. Киеве

При наличии информации о девушках граждан попросили звонить по номеру "102".

Информация об исчезновении Булах Таисии Скриншот поста

Информация об исчезновении Салий Инны Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Светильня Броварского района Киевской области исчезли 24-летняя мама Алина Созанская и двое ее маленьких детей – пятилетняя Анастасия, двухлетний Михаил.

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