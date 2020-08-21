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В Киеве пропали две девочки: фото и приметы

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Криминал
6,2 т.
В Киеве исчезли две девочки. Иллюстрация

В Киеве исчезли две девочки. Иллюстрация. volynonline.com

В Киеве пропали две несовершеннолетние девочки – Таисия Булах, 2006 года рождения, и Инна Салий, 2005 года рождения.

Об этом написали на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook. Несовершеннолетних объявили в розыск (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обе девочки еще 19 августа ушли из своих домов и по состоянию на 9:30 21 августа не вернулись.

Приметы Таисии Булах: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Несовершеннолетняя была одета в белую футболку, голубые джинсы, кепку такого же цвета и черные кроссовки с белой подошвой.

В Киеве исчезла Булах Таисия

В Киеве исчезла Булах Таисия Facebook/Розыск детей ГУНП в г. Киеве

Приметы Инны Салий: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, окрашенные рыжие волосы, светло-карие глаза.

В Киеве исчезла Салий Инна

В Киеве исчезла Салий Инна Facebook/Розыск детей ГУНП в г. Киеве

При наличии информации о девушках граждан попросили звонить по номеру "102".

Информация об исчезновении Булах Таисии

Информация об исчезновении Булах Таисии Скриншот поста

Информация об исчезновении Салий Инны

Информация об исчезновении Салий Инны Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Светильня Броварского района Киевской области исчезли 24-летняя мама Алина Созанская и двое ее маленьких детей – пятилетняя Анастасия, двухлетний Михаил.

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