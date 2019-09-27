В Киеве исчезла молодая мама с ребенком: фото и приметы

В Киеве исчезла женщина Екатерина Островская, 1996 года рождения, вместе со своим ребенком – Давидом Островским, 2019 года рождения.
Как сообщили на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЧАО Киевстар" в Facebook, Днепровское УП начало их поиски.
Среди примет женщины: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, карие глаза.
В Киеве исчезла мама с ребенком
Розыск детей ГУНП в г. Киеве – официальная страница при содействии ЧАО Киевстар
Малыш же был ростом 70 см., среднего телосложения, имел темно-русые волосы и карие глаза.
Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно в Киеве исчезла 69-летняя Ирина Бусиль с полуторагодовалым правнуком Никитой Шатиркиним.
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