В Киеве хулиганы пытали шокером мужчину: видео издевательств 18+

В Киеве в Пуще-Водице группа молодых людей напала на мужчину в состоянии алкогольного опьянения с электрошокером, снимая издевательства на видео.

Кадры, которые опубликовал один из участников инцидента, появились на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как хулиганы повалили мужчину на землю и начали пытать.

В Киеве хулиганы пытали шокером мужчину Скриншот из видео

Киевлян возмутила выходка компании. "Жестокость молодых зашкаливает, срочно изолировать общество от них", "Уголовная ответственность должна быть с 14 лет и сажать на реальные сроки", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве несколько подростков жестоко избили бездомного мужчину и похвастались видео в социальных сетях.

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