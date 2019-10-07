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7 октября • обновлено в 18:45
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В Киеве хулиганы пытали шокером мужчину: видео издевательств 18+

2.3т Читать материал на украинском

В Киеве в Пуще-Водице группа молодых людей напала на мужчину в состоянии алкогольного опьянения с электрошокером, снимая издевательства на видео.

Кадры, которые опубликовал один из участников инцидента, появились на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как хулиганы повалили мужчину на землю и начали пытать.

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В Киеве хулиганы пытали шокером мужчину

В Киеве хулиганы пытали шокером мужчину

Скриншот из видео

Киевлян возмутила выходка компании. "Жестокость молодых зашкаливает, срочно изолировать общество от них", "Уголовная ответственность должна быть с 14 лет и сажать на реальные сроки", – написали в комментариях.

В Киеве хулиганы пытали шокером мужчину: видео издевательств 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве несколько подростков жестоко избили бездомного мужчину и похвастались видео в социальных сетях.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Комментарии
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
на восточный фронт этих б@ндеровцев, в окопы.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
лицо майдана
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Не будем спешить с выводами. Вдруг это сторонник "русского мира".
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