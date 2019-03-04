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/Криминал

В Киеве грузовик влетел в легковое авто: пострадали пятеро

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В Оболонском районе Киева 4 марта грузовик DAF столкнулся с легковым автомобилем. В ходе аварии пострадали водитель и четыре пассажира легковушки.

ЧП произошло на Гостомельском шоссе, сообщили на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительной информации, во время движения грузовик не предоставил преимущество в движении авто, после чего произошло столкновение: пятеро человек травмировались и были госпитализированы в больницу", – пояснили правоохранители.

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Авария в Киеве

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Авария в Киеве

Авария в Киеве

Полиция в Киеве

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Авария в Киеве

Авария в Киеве

Полиция в Киеве

Всем пострадавшим медики предоставляют необходимую помощь.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева 22 января военный автомобиль МАЗ влетел в легковой Renaut. Авария произошла на пересечении ул. Бассейная и Скоропадского.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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