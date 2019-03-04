В Киеве грузовик влетел в легковое авто: пострадали пятеро

В Оболонском районе Киева 4 марта грузовик DAF столкнулся с легковым автомобилем. В ходе аварии пострадали водитель и четыре пассажира легковушки.
ЧП произошло на Гостомельском шоссе, сообщили на странице полиции Киева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"По предварительной информации, во время движения грузовик не предоставил преимущество в движении авто, после чего произошло столкновение: пятеро человек травмировались и были госпитализированы в больницу", – пояснили правоохранители.
Авария в Киеве
Полиция в Киеве
Авария в Киеве
Полиция в Киеве
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 – нарушение правил безопасности дорожного движения.
Авария в Киеве
Полиция в Киеве
Всем пострадавшим медики предоставляют необходимую помощь.
Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева 22 января военный автомобиль МАЗ влетел в легковой Renaut. Авария произошла на пересечении ул. Бассейная и Скоропадского.
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