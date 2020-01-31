В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе: фото и видео 18+

В пятницу, 31 января, в Святошинском районе Киева, на улице Жолудева, 6, на пешеходном переходе грузовик ЗИЛ насмерть сбил женщину.

Авария произошла утром, около 8:30. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По информации близких погибшей, та направлялась на работу и переходила дорогу на пешеходном переходе, где ее и сбил грузовик ЗИЛ, груженный песком. От удара женщина мгновенно скончалась. Водитель не сразу понял, что случилось, и остановился только приблизительно в 200 метрах от места ДТП.

В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе Информатор

Погибшей было 43 года. У нее осталось двое детей.

В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе Информатор

Погибшей в ДТП в Киеве было 43 года, у нее осталось двое детей Информатор

В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе Информатор

Погибшей в ДТП в Киеве было 43 года, у нее осталось двое детей Информатор

В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе Информатор

Погибшей в ДТП в Киеве было 43 года, у нее осталось двое детей Информатор

В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на переходе Информатор

Погибшей в ДТП в Киеве было 43 года, у нее осталось двое детей Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 января столкнулись кроссоверы Toyota и Nissan. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован.

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