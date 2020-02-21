В Киеве, на проспекте Науки, 88, в пятницу, 21 февраля, произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. Среди них грузовик и пассажирский маршрутный автобус.

Серьезных травм никто не получил. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, когда грузовик Tata спускался по проспекту Науки в сторону Столичного шоссе, у него отказали тормоза. Авто понеслось вниз, задев маршрутку с людьми и легковушку Chevrolet Aveo. Водителю удалось остановить грузовик только "при помощи других авто".

В Киеве грузовик без тормозов протаранил маршрутку и четыре авто Информатор

Больше всего пострадал автомобиль Daewoo Nexia, в заднюю часть которого пришелся основной удар. Легковушка, в свою очередь, "догнала" Kia и Hyundai. Водитель последней машины попытался избежать столкновения, но заехал в клумбу.

Грузовик без тормозов не успел набрать огромную скорость, поэтому никто серьезно не пострадал. На проспекте образовалась большая пробка.

В Киеве грузовик без тормозов протаранил маршрутку и четыре авто Информатор

В Киеве грузовик без тормозов протаранил маршрутку и четыре авто Информатор

В Киеве грузовик без тормозов протаранил маршрутку и четыре авто Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19 февраля произошла авария с участием тягача с прицепом. В результате движение в сторону центра города оказалось полностью блокировано.

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