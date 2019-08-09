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В Киеве грабителю офиса нардепа прострелили лицо: первые детали

1.1т Читать материал на украинском

В Дарницком районе Киева ночью 9 августа мужчина обокрал офис одного из народных депутатов VIII созыва. Частная охранная фирма задержала его на месте и выпустила пулю в лицо.

Злоумышленник проник внутрь через окно, достал сейф и вынес его на улицу, где столкнулся лицом к лицу с охраной, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента. Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая – в щеку", – уточнили в СМИ.

Грабитель обнес офис нардепа

Грабитель обнес офис нардепа

"Информатор"

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Задержать подозреваемого в ограблении вместе с деньгами удалось патрульной полиции. Во время обыска у него нашли патроны, балаклавы и украденные из офиса деньги.

Охранник выстрелил в лицо

Охранник выстрелил в лицо

"информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве в приемную народного депутата Борислава Березы ворвались вооруженные люди. Их не пустила охрана, после чего злоумышленники сбежали с места происшествия.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Прикольно одна гарна новина на сьогодні!!! Я думав Справді пів морди рознесло а то гумові кулі. Треба було йому дробю вистрілити в горло.
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