В Киеве грабителю офиса нардепа прострелили лицо: первые детали

В Дарницком районе Киева ночью 9 августа мужчина обокрал офис одного из народных депутатов VIII созыва. Частная охранная фирма задержала его на месте и выпустила пулю в лицо.
Злоумышленник проник внутрь через окно, достал сейф и вынес его на улицу, где столкнулся лицом к лицу с охраной, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).
"В руках у грабителя было охотничье ружье, которое он направил на оппонента. Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая – в щеку", – уточнили в СМИ.
Грабитель обнес офис нардепа
"Информатор"
Задержать подозреваемого в ограблении вместе с деньгами удалось патрульной полиции. Во время обыска у него нашли патроны, балаклавы и украденные из офиса деньги.
Охранник выстрелил в лицо
"информатор"
Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве в приемную народного депутата Борислава Березы ворвались вооруженные люди. Их не пустила охрана, после чего злоумышленники сбежали с места происшествия.
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