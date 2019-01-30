В Киеве грабители напали на детей: подробности

В Киеве грабители напали на двух школьников 10-11 лет и отобрали у них мобильные телефоны.

Первый случай произошел 29 января возле пятиэтажного жилого дома на ул. Академика Грекова в Шевченковском районе. Забрав телефон у школьника, преступник скрылся, сообщил источник OBOZREVATEL.

Аналогичное преступление произошло в тот же день на Харьковском шоссе рядом с отделением почты. После ограбления преступнику также удалось уйти.

Ограбление произошло возле дома на Харьковском шоссе Google. Maps

Отметим, что по данным Управления статистики в г. Киев, за неполный год в столице от криминала пострадали 134 ребенка младше 14 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве группа подростков жестоко избили лежащего человека. Позже националисты из С-14 нашли участников происшествия и заставили их публично извиниться.

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