В Киеве готовили теракт в поддержку Савченко

В Киеве аноним позвонил в полицию и заявил, что готовит теракт в поддержку внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

На место направлены кинологи, патрули и взрывотехническая служба. Об этом "Обозревателю" рассказал источник.

В Верховной Раде 22 марта рассматривают представления ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, которую обвиняют в планировании террористического акта в зале парламента.

О заминированные мужчина сообщил в Печерское управление полиции. Правоохранителям уже известен вероятный владелец мобильного телефона.

По словам инсайдера, ранее с этого же номера звонил житель Дарницкого района Киева.

Правоохранители тщательно обследовали территорию, прилегающую к Верховной Раде, и никаких опасных предметов там не обнаружили, информирует пресс-служба полиции Киева.

Мужчину, сообщившего неправдивую информацию, задержали на улице Вербицкого. Он 40-летний житель столицы, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок мужчина объяснить четко не может.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Псевдоминеру грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Обозреватель", Генеральная прокуратура обнародовала видео, которое доказывает участие нардепа Надежды Савченко в подготовке теракта в Киеве.