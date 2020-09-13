В Киеве горел многоэтажный дом: умерла женщина, людей доставали через окна. Фото

В Киеве в ночь на 13 сентября произошел пожар в жилом доме, в результате которого один человек погиб. Еще 33 жителей столицы удалось эвакуировать и спасти, четверо из них – дети.

Об этом написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook. Трагедия случилась на улице Братиславской, 30а, что в Деснянском районе столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что огонь вспыхнул в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Они сразу приступили к спасению людей и тушению. Сначала пожар локализовали, а затем ликвидировали.

По данным ГСЧС, в квартире, где возникло возгорание, проживал психически больной человек, который неоднократно совершал поджоги собственного жилья, а также не было нормальных внешних дверей. Через что произошло задымление лестничной клетки.

Поэтому спасатели приступили к эвакуации людей. Всего было спасено 33 человек, четверо из которых – дети. В частности, часть из них доставали через окна. Для обеспечения безопасности людей при эвакуации и защиты от едкого дыма спасатели давали им собственные аппараты на сжатом воздухе.

На четвертом этаже дома обнаружили больную потерпевшую, 1945 года рождения. Она была возле собственной квартиры в крайне тяжелом состоянии. Реанимационные меры результатов не дали, женщина умерла, не приходя в сознание. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева 3 сентября произошел пожар в 25-этажном жилом доме.

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