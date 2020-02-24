В Киеве, на Голосеевском проспекте, сняли на видео неадекватного водителя автомобиля, который выбежал из салона, набросился на прохожего, а потом разделся, лег на асфальт и начал кричать.

Только когда мужчина увидел сигналы скорой, он собрал вещи, сел в машину и уехал. Об инциденте сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18).

"Неадекватный водитель Volkswagen устроил неф*говый перформанс: выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать "Андрюха!" – говорится в посте.

В Киеве голый водитель в неадекватном состоянии устроил "истерику" на дороге

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, рядом со станцией метро "Лыбидская", на улице Казимира Малевича, спасатели достали из канализации голого мужчину.

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