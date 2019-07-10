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В Киеве голый мужчина побил 2-летнего ребенка посреди улицы

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В Киеве мужчина накинулся на дедушку и 2-летнего мальчика и побил их. По предварительной информации, нападавший находился под действием препаратов.

В Святошинском районе из подъезда жилого дома выбежал голый мужчина, подошел к дедушке, ударил его и отобрал у него коляску, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Потом он повредил автомобиль, припаркованный рядом и ударил 2-летнего мальчика. В конфликт вмешались свидетели, они задержали нарушителя и передали его полицейским", – рассказали правоохранители.

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Медицинская проверка обнаружила у задержанного отравление неизвестным веществом. Если ему объявят о подозрении в преступлении, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Нападения на ребенка (иллюстрация)

Нападения на ребенка (иллюстрация)

"Столица"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина налетел на народного депутата и распылил ему в лицо слезоточивый газ. Нападение произошло во время встречи с избирателями.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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