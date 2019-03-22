В Киеве годовалый ребенок провалился в открытый люк

В Киеве годовалый мальчик чудом выжил, провалившись в открытый канализационный колодец.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел на ул. Маршала Гречко, 14, в Подольском районе.

Выяснилось, что малыш упал в колодец глубиной 1,5 метра. Прибывшие на место происшествия медики оказали ребенку помощь, после чего доставили его в одну из столичных детских больниц с диагнозом "политравма".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Случай произошел в Подольском районе Google. Maps

Случай произошел в Подольском районе Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 марта маршрутный автобус №155 сбил трех женщин, которые переходили пешеходный переход на "зеленый".

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Полицейским водитель сообщил, что у автобуса отказали тормоза.

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