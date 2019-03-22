|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве годовалый ребенок провалился в открытый люк

222Читать материал на украинском

В Киеве годовалый мальчик чудом выжил, провалившись в открытый канализационный колодец.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел на ул. Маршала Гречко, 14, в Подольском районе.

Выяснилось, что малыш упал в колодец глубиной 1,5 метра. Прибывшие на место происшествия медики оказали ребенку помощь, после чего доставили его в одну из столичных детских больниц с диагнозом "политравма".

Новости
''Он не сожалел'': на Черниговщине осудили врача, из-за которого умерла роженица с ребенком

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Случай произошел в Подольском районе

Случай произошел в Подольском районе

Google. Maps

Случай произошел в Подольском районе

Случай произошел в Подольском районе

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 марта маршрутный автобус №155 сбил трех женщин, которые переходили пешеходный переход на "зеленый".

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Полицейским водитель сообщил, что у автобуса отказали тормоза.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения