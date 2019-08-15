В Киеве фургон с хлебом раздавил авто: пассажирка погибла. Жуткие фото и видео

В четверг, 15 августа, в Оболонском районе Киева, произошло смертельное ДТП. На улице Богатырской фургон марки Opel eхлебозавода "Цархліб" на большой скорости влетел в заднюю часть автомобиля Skoda, который остановился на правой полосе.

Как написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, такую информацию сообщили правоохранители, работавшие на месте происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В результате аварии одна пассажирка авто Skoda, которая сидела сзади, погибла, водителя и другую пассажирку госпитализировали.

В Киеве фургон с хлебом раздавил авто Facebook/Киев Оперативный

Водитель Opel находился в шоковом состоянии, поэтому объяснить ничего не смог.

В Киеве произошло смертельное ДТП Facebook/Киев Оперативный

Фургон с хлебом раздавил авто Facebook/Киев Оперативный

В результате ДТП погибла пассажирка Facebook/Киев Оперативный

Водитель авто и еще одна пассажирка госпитализированы Facebook/Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгородском районе Закарпатской области утром 14 августа столкнулись легковые автомобили Mercedes, Chevrolet и грузовик Tata. По предварительной информации, телесные повреждения получили четыре человека, есть погибший.

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