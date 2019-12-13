В Киеве фура влетела в маршрутку: более 10 пострадавших

В Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП были госпитализированы 11 человек.
Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. Об этом написала пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой. В больничные учреждения доставили 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате аварии.
В Киеве фура влетела в маршрутку с людьми
Следственное управление ГУНП в г. Киеве собраные сведения внесло в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
В Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами
Kyiv Artyl
В ДТП в Киеве пострадали 11 человек
Kyiv Artyl
Как сообщал OBOZREVATEL:
В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка. Погибли два человека.
Водитель авто Porsche спровоцировал столкновение, выезжая с второстепенной дороги.
Машина Porsche Cayenne принадлежит одному из банков.
В сети опубликовали страшные фото с места ДТП в городе Буча.
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