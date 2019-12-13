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13 декабря • обновлено в 14:47
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В Киеве фура влетела в маршрутку: более 10 пострадавших

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В Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП были госпитализированы 11 человек.

Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. Об этом написала пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой. В больничные учреждения доставили 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате аварии.

В Киеве фура влетела в маршрутку с людьми

В Киеве фура влетела в маршрутку с людьми

Следственное управление ГУНП в г. Киеве собраные сведения внесло в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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В Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами

В Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами

Kyiv Artyl

В ДТП в Киеве пострадали 11 человек

В ДТП в Киеве пострадали 11 человек

Kyiv Artyl

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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