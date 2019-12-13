В Киеве фура влетела в маршрутку: более 10 пострадавших

В Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП были госпитализированы 11 человек.

Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. Об этом написала пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой. В больничные учреждения доставили 11 человек, которые получили телесные повреждения в результате аварии.

В Киеве фура влетела в маршрутку с людьми

Следственное управление ГУНП в г. Киеве собраные сведения внесло в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

В Голосеевском районе Киева 13 декабря грузовик въехал в маршрутку с пассажирами Kyiv Artyl

В ДТП в Киеве пострадали 11 человек Kyiv Artyl

Как сообщал OBOZREVATEL:

В городе Буча Киевской области 3 декабря произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка. Погибли два человека.

Водитель авто Porsche спровоцировал столкновение, выезжая с второстепенной дороги.

Машина Porsche Cayenne принадлежит одному из банков.

В сети опубликовали страшные фото с места ДТП в городе Буча.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся